$93.22-0.3498.35-0.39

ООН осудила устроивших беспорядки в аэропорту Махачкалы

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация осуждает устроивших беспорядки в аэропорту Махачкалы.

ООН прокомментировала беспорядки в аэропорту Махачкалы
© ТАСС

"Насколько мне известно, силы безопасности и власти восстановили порядок. Но мы безусловно осуждаем действия и заявления людей, которые пытались штурмовать аэропорт и пытались охотиться на людей исключительно из-за их религии. Мы осуждаем эти акты антисемитизма", - сказал он.

Вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы на акцию протеста, выступив против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта.

Глава Дагестана упрекнул силовиков после беспорядков в Дагестане

В правительстве Дагестана сообщали, что ситуация находится под контролем, на месте работают силовые службы. По инциденту был создан оперативный штаб, его возглавил руководитель республики Сергей Меликов. Он заявил, что действия собравшихся в аэропорту являются грубым нарушением закона и получат оценку правоохранителей.

5