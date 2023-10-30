ООН прокомментировала беспорядки в аэропорту Махачкалы

"Насколько мне известно, силы безопасности и власти восстановили порядок. Но мы безусловно осуждаем действия и заявления людей, которые пытались штурмовать аэропорт и пытались охотиться на людей исключительно из-за их религии. Мы осуждаем эти акты антисемитизма", - сказал он.