Минздрав РД опроверг сообщения о смерти пострадавшего в Махачкале полицейского

Министерство здравоохранения Дагестана в понедельник, 30 октября, опровергло сообщения о смерти полицейского, который пострадал от рук толпы во время беспорядков в Махачкале.

© Вечерняя Москва

Сообщения о том, что сотрудник полиции скончался в больнице, также не подтвердил генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов, передает РБК.

29 октября толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы в поисках пассажиров из Тель-Авива. В Росавиации сообщили о закрытии аэропорта. В это же время участники акции проникли на взлетную полосу. Видеоролики с посторонними людьми на полосе стали публиковать в соцсетях местные жители.

В ходе беспорядков на территории международного аэропорта Махачкала имени Амет-Хана Султана были задержаны более 60 человек.