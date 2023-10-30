Минздрав Дагестана опроверг информацию о погибшем полицейском

Данные о смерти одного из полицейских, пострадавших в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы, не соответствует действительности, сообщает Telegram-канал «Что там у дагестанцев» со ссылкой на Минздрав республики.

Ранее заместитель гендиректора по правовой работе Махачкалинского аэропорта Мадина Пирмагомедова рассказала, что один из полицейских, раненый во время беспорядков в аэропорту, скончался. По ее словам, которые приводит Telegram-канал «Поток», кто-то из протестующих попал ему камнем в голову.

У сотрудников аэропорта ушибы, в них бросали камнями. Но пострадали сильнее полицейские, один умер от ранения в голову, — сказала она журналистам.

Ранее аэропорт Махачкалы возобновил работу по принятию и отправке авиарейсов после произошедших накануне массовых беспорядков. При этом часть рейсов пока направляются в другие города.

Накануне вечером больше тысячи человек собрались возле аэропорта Махачкалы и протестовали против приземления самолета из Тель-Авива, полагая, что в нем находятся израильские беженцы. Часть протестующих выбежала на взлетно-посадочную полосу. В ходе беспорядков пострадали больше 20 человек, в том числе сотрудники полиции. Задержаны и доставлены в отделы полиции 59 участников акции.