Полиция устроила проверку на подмосковном складе Wildberries
Сотрудники полиции начали проверку документов у сотрудников подмосковного склада онлайн-ретейлера Wildberries. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
В пресс-службе пояснили, что из-за проверки склада на сортировочном центре «Белая дача» в работе логистического центра могут возникнуть перебои.
В Wildberries подчеркнули, что руководство компании оказывает содействие правоохранительным органам. В компании также призвали партнеров и клиентов отнестись с пониманием к ситуации.
Причины внезапной проверки не приводятся.
Напомним, что в декабре прошлого года Миграционная служба России провела проверку на одном из складов онлайн-гипермаркета в подмосковной Электростали.
Руководство Wildberries сообщило в заявлении для СМИ после этого инцидента, что на складе работают граждане России, а также стран ЕАЭС. У всех иностранцев есть официальное разрешение на работу, уточнили в компании.