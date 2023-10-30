Полиция устроила проверку на подмосковном складе Wildberries

Сотрудники полиции начали проверку документов у сотрудников подмосковного склада онлайн-ретейлера Wildberries. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В пресс-службе пояснили, что из-за проверки склада на сортировочном центре «Белая дача» в работе логистического центра могут возникнуть перебои.

В Wildberries подчеркнули, что руководство компании оказывает содействие правоохранительным органам. В компании также призвали партнеров и клиентов отнестись с пониманием к ситуации.

Причины внезапной проверки не приводятся.

Напомним, что в декабре прошлого года Миграционная служба России провела проверку на одном из складов онлайн-гипермаркета в подмосковной Электростали.