Магазин вейпов и кальянов загорелся в центре Москвы

Магазин, продающий электронные сигареты и кальяны, загорелся в Басманном районе столицы. Об этом стало известно в понедельник, 30 октября.

По информации источника «Вечерней Москвы», инцидент произошел возле станции метро «Бауманская». Из одноэтажного здания, расположенного на улице Ладожская, валит густой дым. На место едут экстренные службы, подробности выясняются.

Другое возгорание случилось на заправке, расположенной в квартале Клязьма в Химках. Там взорвался резервуар с топливом, пожар охватил несколько машин. Согласно информации очевидцев, произошло два хлопка. Огонь удалось потушить.