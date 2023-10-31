Жительницу Приморья заподозрили в убийстве четырехлетнего сына

"В совершении преступления подозревается 45-летняя мать потерпевшего. По версии следствия, в ночь на 31 октября 2023 года подозреваемая взяла нож и нанесла им множественные удары по телу своего спящего ребенка. В ходе расследования уголовного дела установлено, что ранее женщина проявляла признаки расстройства психики и проходила соответствующее лечение, в связи с чем в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действию (бездействию) должностных лиц медицинского учреждения, в котором проходила лечение подозреваемая", - говорится в распространенном сообщении.