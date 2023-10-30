31-летнюю беременную модель нашли мертвой в холодильнике в ее доме

31-летняя темнокожая американская модель Малиса Муни, найденная мертвой в холодильнике в своей квартире в самом центре Лос-Анджелеса, была убита. Кроме того, в организме молодой беременной (второй месяц) женщины экспертиза показала наличие наркотиков и алкоголя.

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Новые подробности расследования чудовищного преступления, произошедшего в прошлом месяце, приводит E! - со ссылкой на Департамент судебно-медицинских экспертиз округа Лос-Анджелес.

Перед тем, как запереть модель в ее собственном холодильнике, Муни жестоко избили. Запястья и лодыжки женщины были связаны "электрическими шнурами и предметами одежды". Из одежды был изготовлен и кляп в ее рту. На голове, туловище и руках - тяжелые травмы.

Труп модели обнаружили через неделю после того, как она последний раз появлялась на людях. Никаких задержаний по делу на текущий момент не произведено.

Портал напомнил, что за два дня до обнаружения трупа Муни там же, в центре Лос-Анджелеса, была найдена мертвой в своей квартире ее коллега - 32-летняя чернокожая модель Николь Коутс. Труп женщины находился в ужасающем состоянии, опознать ее смогли только по татуировкам.