Аэропорт Махачкалы возобновил работу

Аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе после произошедших беспорядков. Об этом сообщили в Росавиации. RT на русском

"Махачкалинский аэропорт Уйташ возобновил прием и отправку воздушных судов с 14:00 по московскому времени 30 октября", – говорится в сообщении. Москва24

В Росавиации рекомендовали уточнять актуальную информацию о рейсах непосредственно в авиагавани «Уйташ» и авиакомпаниях. Парламентская газета