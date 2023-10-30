Обломки сбитой над Севастополем воздушной цели ранили 57-летнего мужчину

При падении обломков уничтоженной над Севастополем воздушной цели пострадал 57-летний мужчина — сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщил в понедельник губернатор Михаил Развозжаев на своей странице в соцсетях.

© Парламентская газета

Ранее он информировал о воздушной тревоге, работе ПВО и сбитом военными объекте. Фрагменты летательного аппарата рухнули в частном секторе у железной дороги вблизи Мекензиевых гор.

«Пострадал мужчина 57 лет. У него рана голени средней тяжести, угрозы жизни нет. Также есть небольшое возгорание травы», — написал чиновник.

Обломки упали и на территорию школы №27 — находившихся на дополнительных занятиях детей успели спустить в убежище, поэтому никто не пострадал. Части воздушной цели обнаружили также на приусадебном участке на Пасечной улице, где загорелась сухая трава, во дворе на улице Мищенко и в районе пляжей Мокроусова и Учкуевка.

Кроме того, фрагменты сбитой цели приземлились на жилые дома на Качинском шоссе и в Хуторском проезде, пробив шифер на крыше второго строения. «Серьезных повреждений зданий и коммуникаций не зафиксировано. Все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности», — уточнил Михаил Развозжаев.