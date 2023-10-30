Обломки сбитой над Севастополем воздушной цели ранили 57-летнего мужчину
При падении обломков уничтоженной над Севастополем воздушной цели пострадал 57-летний мужчина — сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщил в понедельник губернатор Михаил Развозжаев на своей странице в соцсетях.
Ранее он информировал о воздушной тревоге, работе ПВО и сбитом военными объекте. Фрагменты летательного аппарата рухнули в частном секторе у железной дороги вблизи Мекензиевых гор.
«Пострадал мужчина 57 лет. У него рана голени средней тяжести, угрозы жизни нет. Также есть небольшое возгорание травы», — написал чиновник.
Обломки упали и на территорию школы №27 — находившихся на дополнительных занятиях детей успели спустить в убежище, поэтому никто не пострадал. Части воздушной цели обнаружили также на приусадебном участке на Пасечной улице, где загорелась сухая трава, во дворе на улице Мищенко и в районе пляжей Мокроусова и Учкуевка.
Кроме того, фрагменты сбитой цели приземлились на жилые дома на Качинском шоссе и в Хуторском проезде, пробив шифер на крыше второго строения. «Серьезных повреждений зданий и коммуникаций не зафиксировано. Все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности», — уточнил Михаил Развозжаев.
В ночь на 29 октября российские военные уничтожили 36 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем. В воскресенье Вооруженные силы Украины также ударили ракетой по школе в Троицком районе Луганской Народной республики. Внутри находились около 20 детей, но боеприпас разорвался в десятке метров от учреждения. Информация о пострадавших не поступала.