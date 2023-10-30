Озвучено число пострадавших от обломков сбитой над Севастополем воздушной цели

Один человек получил ранение из-за падения обломков воздушной цели, уничтоженной над Севастополем российскими системами противовоздушной обороны (ПВО).

Об происшествии рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

«Обломки упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор, пострадал мужчина 57 лет. У него рана голени средней тяжести, угрозы жизни нет», — заявил он.

Также обломки упали на территории школы № 27 на Северной стороне города. Детей, который находились на дополнительных занятиях, спустили в убежище, никто не пострадал. Кроме того, осколки рухнули на территории приусадебных участков на улице Пасечной и на Мищенко.

В районе Хуторского проезда осколками пробило шифер на крыше дома, во двор также упали осколки. На Качинском шоссе обломки упали на жилой дом. Также части сбитых воздушных целей рухнули в районе пляжей Учкуевка и Мокроусовка.

«Серьезных повреждений зданий и коммуникаций не зафиксировано. Все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности», — подчеркнул Развожаев.