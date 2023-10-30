Ущерб аэропорту Махачкалы после беспорядков оценили в несколько миллионов рублей
Пострадало оборудование, объекты инфраструктуры, сломаны камеры и заборы. Об этом сообщил ТАСС директор аэропорта Уйташ Саид Рамазанов и уточнил, что речь идёт о сумме «не больше десяти миллионов рублей».
Рамазанов добавил, что у сотрудников воздушного узла серьёзных травм не было.
«Есть небольшие порезы, морального вреда больше», — сказал он. Сейчас в терминале работают следователи.
Глава Дагестана Сергей Меликов ранее предложил участникам беспорядков «отмыться от позора», отправившись на СВО.