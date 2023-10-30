Россиянин пойдет под суд за преступление 1996 года

В Калининградской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя, который совершил преступление в 1996 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

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Мужчина обвиняется по двум статьям, в том числе по пунктам «е» и «з» статьи 102 (умышленная расправа при отягчающих обстоятельствах, сопряженная с изнасилованием двух лиц) УК РСФСР. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в ночь на 7 июля 1996 года обвиняемый был в квартире 38-летней женщины, с которой познакомился накануне. Он выпил, начал конфликт с владелицей, а потом задушил ее галстуком. После этого фигурант пошел в комнату к дочерям пострадавшей. Сначала он накинул галстук на шею десятилетней девочки и изнасиловал ее. После то же самое он сделал с 15-летней девочкой. Далее мужчина с места преступления скрылся. В результате жива осталась только десятилетняя девочка, однако подробностей о преступлении рассказать она не смогла.

Во время расследования подозревали мужчину, который в 1997 году был осужден на пожизненное лишение свободы за расправу над пятерыми людьми.