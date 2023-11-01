"Зеркало недели": взрывы произошли в Миргороде Полтавской области

Взрывы произошли в Миргороде в Полтавской области Украины. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

© Газета.Ru

«Миргород, в городе звучат взрывы», — говорится в сообщении.

До этого в Полтавской и ряде соседних областей Украины была объявлена воздушная тревога. Местные власти сообщали, что ночью в регионе был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг.

Перед этим украинское издание «Страна» сообщило о взрыве, который произошел в городе Херсон, находящемся под контролем Киева.