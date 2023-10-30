Развожаев: по предварительным данным, над Севастополем сбиты две воздушные цели
По предварительным данным, над Севастополем были сбиты две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«По предварительным данным, над Севастополем военные сбили две воздушные цели. Все службы продолжают контроль обстановки», — написал он в Telegram.
По данным ЕДДС, обломки упали, в частности, на территории школы.
Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу, в городе работает система ПВО.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.