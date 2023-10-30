Пострадавший в пожаре возле аэропорта Шереметьево находится в тяжелом состоянии

Один из пострадавших в результате пожара на АЗС возле аэропорта Шереметьево находится в тяжелом состоянии. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области в понедельник, 30 октября.

Отмечается, что один из пострадавших после медосмотра отказался от госпитализации. Остальные пациенты помещены в стационар.

Возгорание, о котором идет речь, случилось на заправке, расположенной в квартале Клязьма в Химках. Там взорвался резервуар с топливом, пожар охватил несколько машин. Согласно информации очевидцев, произошло два хлопка. Огонь удалось потушить.