Пострадавший в пожаре возле аэропорта Шереметьево находится в тяжелом состоянии
Один из пострадавших в результате пожара на АЗС возле аэропорта Шереметьево находится в тяжелом состоянии. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области в понедельник, 30 октября.
Отмечается, что один из пострадавших после медосмотра отказался от госпитализации. Остальные пациенты помещены в стационар.
Возгорание, о котором идет речь, случилось на заправке, расположенной в квартале Клязьма в Химках. Там взорвался резервуар с топливом, пожар охватил несколько машин. Согласно информации очевидцев, произошло два хлопка. Огонь удалось потушить.
По предварительным данным, причиной пожара могла стать разгерметизация емкости с пропаном. В результате пострадали пять человек, четверо из них госпитализированы.