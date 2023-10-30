Неизвестный напал с ножом на полицейского в Иерусалиме
Сотрудник полиции получил ранение в ходе нападения неизвестного в трамвае в Иерусалиме. Об этом пишет The Times of Israel.
По предварительной информации, ранение у офицера полиции серьезное, ему оказывают помощь врачи.
В экстренных службах и в полиции уточнили, что нападавший был застрелен.
Нападение произошло в преимущественно палестинском районе города, Шейх-Джаррахе. Гостелерадиокомпания Kan охарактеризовала его как теракт, пишет ТАСС.
При этом пока нет данных о личности нападавшего и его мотивах.
7 октября ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль. В ответ израильские власти объявили о переходе страны в состояние войны, а также о начале ответной операции против сектора Газа.
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