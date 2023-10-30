Неизвестный напал с ножом на полицейского в Иерусалиме

Сотрудник полиции получил ранение в ходе нападения неизвестного в трамвае в Иерусалиме. Об этом пишет The Times of Israel.

По предварительной информации, ранение у офицера полиции серьезное, ему оказывают помощь врачи.

В экстренных службах и в полиции уточнили, что нападавший был застрелен.

Нападение произошло в преимущественно палестинском районе города, Шейх-Джаррахе. Гостелерадиокомпания Kan охарактеризовала его как теракт, пишет ТАСС.

При этом пока нет данных о личности нападавшего и его мотивах.