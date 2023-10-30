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Появились подробности о пострадавших при погроме в аэропорту Махачкалы

Медики Дагестана оказали амбулаторную помощь 18 пострадавшим в аэропорту Махачкалы — им госпитализация не потребовалась. Подробности со ссылкой на Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России сообщает РИА Новости.

Появились подробности о пострадавших при погроме в аэропорту Махачкалы
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Еще четверо были доставлены в больницы региона. Двое из них в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней степени тяжести.

29 октября сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля.

Минздрав ранее заявлял о 20 пострадавших — это и гражданские лица, и сотрудники полиции. По данным ведомства, медицинская помощь в стационарах потребовалась десяти из них.

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