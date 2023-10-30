Петербуржец попал в реанимацию после поездки в автобусе

В Санкт-Петербурге мужчина попал в реанимацию с ранами лица после поездки в автобусе. Об этом стало известно телеканалу 78.ru.

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Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что на возвращающегося с работы петербуржца напал неизвестный с ножом. Он нанес мужчине несколько ударов.

На ближайшей остановке пострадавшего ждали медики. Горожанина отвезли в больницу, где ему диагностировали множественные резаные раны лица, головы и шеи. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В произошедшем начали разбираться сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Петербурга медики приехали по вызову к женщине в квартиру на проспекте Науки и нашли внутри мужчину с простреленной ногой.