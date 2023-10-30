Названо число пострадавших при жесткой посадке вертолета в Якутии

В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Якутии пострадали все пять человек, находившиеся на его борту, сообщается на сайте регионального главка МЧС. Для их эвакуации был задействован вертолет Ми-8.

К месту происшествия прибыл вертолет Ми-8 АК «Полярные авиалинии». Установлено, что все находившиеся на борту пять человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие загружены на борт и направлены в поселок Тикси Булунского района, — говорится в сообщении.

Ми-2 совершил жесткую посадку в 325 км от села Жиганск Жиганского района Якутии. По неустановленным пока причинам вертолет потерял высоту при взлете. Первоначально было известно о двух пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет «Вираж В-1 RA-0256A». В результате пострадал пилот. Он был доставлен в больницу, его состояние медики оценили как средней тяжести.