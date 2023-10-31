Президента нотариальной палаты Адыгеи обвинили в даче взятки

"В рамках оперативно-разыскного мероприятия президент нотариальной палаты в своем автомобиле передала сотруднику регионального управления собственной безопасности взятку на сумму 300 тыс. рублей за непривлечение к уголовной ответственности ее родственницы. Сразу после передачи денег женщина была задержана сотрудниками органов безопасности, денежные средства изъяты в ходе осмотра места происшествия. Возбуждено уголовное дело, обвинение фигурантке предъявлено по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере)", - говорится в сообщении.