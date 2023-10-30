Похищенная боевиками палестинского движения ХАМАС 22-летняя немка Шани Лук мертва, заявила ее мать Рикарда Лук немецкому телеканалу RTL. При этом официального подтверждения гибели студентки, которая пропала во время музыкального фестиваля на юге Израиля , пока нет.

К сожалению, вчера мы получили новость о том, что моей дочери больше нет в живых, — сказала женщина.

Немецкие СМИ сообщили о смерти девушки еще 10 октября. В первый день конфликта в Израиле в Сети распространились кадры, на которых девушка лежит без сознания со сломанными ногами в машине с бойцами ХАМАС. Однако ее родственники утверждали, что она жива. Мать сообщала, что дочь находится в больнице в секторе Газа в тяжелом состоянии. Пока Шани Лук считается пропавшей без вести.