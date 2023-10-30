Мать похищенной при нападении ХАМАС на Израиль немки Шани Лук подтвердила ее гибель. Об этом Рикарда Лук заявила в интервью немецким телеканалам RTL и NTV.

Напомним, что кадры с 22-летней девушкой были опубликованы ХАМАС. На записи бойцы движения держат в багажнике пикапа лежащую лицом вниз девушку с неестественно вывернутыми ногами. Сообщалось, что после этого похищенной оказали медицинскую помощь в одной из больниц Газа.

Рикарда опознала дочь по татуировкам на ногах и записала видео, которое привлекло внимание мировых СМИ к ситуации. В обращении женщина попросила власти Германии «не спорить об ответственности», а «вытащить» девушку из сектора Газа и вернуть ее домой.

«К сожалению, вчера мы получили известие о том, что моей дочери больше нет в живых», — сказала Лук в интервью сегодня, 30 октября.

Отметим, что официально информация о гибели Шани Лук пока не подтверждена.