Насиловавшего девочек маньяка-педофила ищут в Хабаровске

В селе Ильинка правоохранительные органы разыскивают педофила, который насилует малолетних в заброшенном гараже. Жертвами неизвестного стали две сестры 8 и 9 лет.

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Как передает телеграм-канал SHOT, неизвестный мужчина подкарауливает малолетних на улице села и затаскивает их в гаражный кооператив, где совершает с ними насильственные действия. Последними его жертвами стели две девочки 8 и 9 лет, которые являются сестрами.

О произошедшем девочки сами рассказали родителям. По словам малолетних, незнакомец заманил их в гараж, где совершил изнасилование в отношении них, после чего убежал. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемому грозит лишение свободы до 20 лет.

В настоящее время сотрудники полиции пытаются составить фоторобот маньяка, а также разыскивают еще возможных пострадавших.