Российский создатель подводного робота получил срок за махинации

Щербатюк А.Ф. признан виновным в инкрементируемом преступлении, ему назначено наказание — 2 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься профессиональной деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных учреждениях в порядке, — сказано в сообщении.

Согласно версии следствия, с 2016 по 2018 год Щербатюк от имени института заключил договор с иностранной компанией на 17,5 млн рублей для изготовления автономного подводного аппарата. Ученый понимал, что не имеет сотрудников и материального обеспечения для выполнения заказа, поэтому работы будут вестись работниками учреждения и за счет имущества института. Несмотря на это, Щербатюк заключил контракт, с помощью которого он получил доход в 7,5 млн рублей и не передал в распоряжение учреждения.