Глава СК взял под контроль уголовное дело о массовых беспорядках в Дагестане

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о массовых беспорядках в Махачкале. Он поручил найти участников и организаторов протеста, пишет пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По данным следствия, призывы к протестам распространили в социальных сетях. Участники беспорядков с оружием сопротивлялись полиции и сотрудникам аэропорта и проникли на территорию и взлетно-посадочную полосу, где устроили погромы. Позже на месте работал спецназ.

Вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, говоря о намерении «вычислить евреев».

Позже Росавиация сообщила, что аэропорт освободили от несанкционированно проникших людей. Также стало известно, что аэропорт будет закрыт до 6 ноября.

До этого силовики объявили усиление в аэропорте Махачкалы, однако не стали препятствовать насильственным «проверкам» документов прибывающих толпой. Собравшиеся заявляют, что не допустят беженцев из Израиля в республику из-за жестоких обстрелов сектора Газа.

28 октября в Карачаево-Черкессии прошел митинг против прибытия беженцев из Израиля на Северный Кавказ. Несколько десятков участников митинга были задержаны за нарушение установленного порядка проведения демонстраций.

По данным МВД, девять полицейских пострадали при беспорядках в Махачкале. В минздраве республики сообщали, что в аэропорту ранения получили более двадцати человек, среди которых — и силовики, и гражданские.