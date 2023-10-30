В Петербурге годовалый ребенок выпил недопитое пиво и попал в реанимацию

Годовалый ребенок в Санкт-Петербурге оказался в реанимации с отравлением. Мальчик выпил пива из бутылки, оставленной отцом на кухне. Несчастье случилось в Красносельком районе, семья проживает в поселке Тортики. Родители оставили ребенка под присмотром крестного. Видимо, мужчина не уследил за малышом.

Тот как-то добрался до недопитой бутылки и хлебнул. Внутри оставалось немного пива, но этого хватило, чтобы мальчик отравился.

Его отец в этот момент спал, а мать отошла помыться, попросив последить за ребенком его крестного, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Через какое-то время женщина обратила внимание, что сынишка какой-то вялый и сонный. Потом его состояние стало ухудшаться, в больницу малыша привезли уже без сознания.