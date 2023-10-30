Стала известна причина пожара у аэропорта Шереметьево
Возгорание на АЗС в подмосковных Химках произошло из-за разгерметизации емкости с пропаном. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
— По уточненным данным, на АЗС на улице Клязьма произошла разгерметизация емкости с пропаном, — сказал он.
По словам собеседника агентства, в результате пожара загорелись пять автомобилей, бытовки и паллеты. Также пострадали два сотрудника станции.
Возгорание, о котором идет речь, случилось на заправке, расположенной в квартале Кльязьма в Химках. Там взорвался резервуар с топливом, пожар охватил несколько машин. Согласно информации очевидцев, предварительно произошло два хлопка.