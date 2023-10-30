Стала известна причина пожара у аэропорта Шереметьево

Возгорание на АЗС в подмосковных Химках произошло из-за разгерметизации емкости с пропаном. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

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— По уточненным данным, на АЗС на улице Клязьма произошла разгерметизация емкости с пропаном, — сказал он.

По словам собеседника агентства, в результате пожара загорелись пять автомобилей, бытовки и паллеты. Также пострадали два сотрудника станции.