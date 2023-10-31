В Донецке вспыхнул сильный пожар на железнодорожной станции

В Донецке произошел крупный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Инцидент произошел в Буденовском районе. По предварительной информации, причиной произошедшего стал прилетевший снаряд. На видео очевидцев заметно, как огонь высоко поднимается над домами. Возгорание дончане фиксируют из разных точек населенного пункта.

«Горят цистерны, и, видимо, не одна», — поделился автор одного из роликов.

На данный момент официальных комментариев о том, что загорелось, о пострадавших или разрушениях, нет.