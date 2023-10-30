В Одессе на юге Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание «Думская».

Как отмечается, в течение нескольких минут в городе произошли два взрыва.

В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот, предварительно, отражает атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над морем на внешнем рейде города.

Российская армия регулярно наносят удары по военным и инфраструктурным объектам на украинской территории. Они начались с 10 октября 2022 года, спустя два дня после первого теракта на Крымском мосту.