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В Химках произошел пожар на газовой заправке рядом с аэропортом

Пожар произошел в Химках на газовой заправке рядом с аэропортом Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, взорвался резервуар с топливом, загорелись несколько автомобилей. По словам очевидцев, было два взрыва.

Информация о пострадавших уточняется. Пожарные службы находятся на месте.

По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», пожар произошел рядом с заправкой в микрорайоне Клязьма-Старбеево. На месте видно сильное задымление и чувствуется запах гари.

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