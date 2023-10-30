Пожар произошел в Химках на газовой заправке рядом с аэропортом Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, взорвался резервуар с топливом, загорелись несколько автомобилей. По словам очевидцев, было два взрыва.

Информация о пострадавших уточняется. Пожарные службы находятся на месте.