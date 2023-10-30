В Химках произошел пожар на газовой заправке рядом с аэропортом
Пожар произошел в Химках на газовой заправке рядом с аэропортом Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, взорвался резервуар с топливом, загорелись несколько автомобилей. По словам очевидцев, было два взрыва.
Информация о пострадавших уточняется. Пожарные службы находятся на месте.
По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», пожар произошел рядом с заправкой в микрорайоне Клязьма-Старбеево. На месте видно сильное задымление и чувствуется запах гари.
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