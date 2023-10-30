Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии

Известно, что вертолет совершал полет из Джарджана в горы и обратно. После взлета с точки вертолет начал терять высоту по пока неустановленной причине.

На борту Ми-2 находились пять человек — по информации спасателей, двое из них пострадали. Для оказания помощи из поселка Тикси Булунского района отправят Ми-8 компании «Полярные авиалинии» со спасателями региональной поисково-спасательной базы и медиками. Также в готовности к реагированию из Якутска находится еще один Ми-8 АСЦ МЧС РФ со спасателями.