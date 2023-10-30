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Два человека пострадали при жесткой посадке Ми-2 в Якутии

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, инцидент произошел в 325 км от села Жиганск Жиганского района.

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии
© РИА Новости

Известно, что вертолет совершал полет из Джарджана в горы и обратно. После взлета с точки вертолет начал терять высоту по пока неустановленной причине.

На борту Ми-2 находились пять человек — по информации спасателей, двое из них пострадали. Для оказания помощи из поселка Тикси Булунского района отправят Ми-8 компании «Полярные авиалинии» со спасателями региональной поисково-спасательной базы и медиками. Также в готовности к реагированию из Якутска находится еще один Ми-8 АСЦ МЧС РФ со спасателями.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами. Подробности инцидента выясняются.

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