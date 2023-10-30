Два человека пострадали при жесткой посадке Ми-2 в Якутии
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, инцидент произошел в 325 км от села Жиганск Жиганского района.
Известно, что вертолет совершал полет из Джарджана в горы и обратно. После взлета с точки вертолет начал терять высоту по пока неустановленной причине.
На борту Ми-2 находились пять человек — по информации спасателей, двое из них пострадали. Для оказания помощи из поселка Тикси Булунского района отправят Ми-8 компании «Полярные авиалинии» со спасателями региональной поисково-спасательной базы и медиками. Также в готовности к реагированию из Якутска находится еще один Ми-8 АСЦ МЧС РФ со спасателями.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами. Подробности инцидента выясняются.