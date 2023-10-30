В Пакистане жертвами межплеменных столкновений стали около 50 человек

По меньшей мере 50 человек погибли за последние шесть суток в вооруженных столкновениях враждующих племен в округе Куррам (пакистанская северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва).

Как сообщает газета The Express Tribune, перестрелки между боевиками враждующих племен вспыхнули из-за земельных споров и разногласий на религиозной почве. Столкновения продолжались до 29 октября, когда племенным старейшинам удалось договориться о прекращении огня с обеих сторон.