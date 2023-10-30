Власти Дагестана: работа аэропорта Махачкалы будет восстановлена в ближайшие дни

Работу аэропорта Махачкалы восстановят в ближайшие дни. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Дагестана .

"Работа аэропорта будет восстановлена в ближайшие дни после проведения проверочных и восстановительных мероприятий", - сказано в сообщении.

Вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, объявляя о намерении "вычислить евреев". Позже Росавиация сообщила, что махачкалинскую воздушную гавань освободили от ворвавшихся туда людей. Также стало известно, что аэропорт будет закрыт до 6 ноября.