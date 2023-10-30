Правительство Дагестана перешло на круглосуточный режим работы

«Для правительства Дагестана объявлен круглосуточный режим работы. Силы всех ведомств мобилизованы», — приводятся слова главы правительство региона Абдулмуслима Абдулмуслимова во время открытия работы оперативного штаба по ситуации в аэропорту Махачкалы.

Ранее сообщалось, что сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля.

Управление Следственного комитета (СК) России в Дагестане возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. Росавиация сообщила о решении временно закрыть аэропорт Махачкалы Уйташ на вылет и прилет в связи с проникновением на его территорию неизвестных лиц. Позже аэропорт освободили от несанкционированною проникших в него людей, он будет закрыт до 6 ноября.