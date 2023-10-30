Глава Дагестана назвал случившееся в аэропорту Махачкалы грубым нарушением закона

"Действия тех, кто собрался сегодня (29 октября - прим. ТАСС) в махачкалинском аэропорту, - грубое нарушение закона. Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали. Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта. Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть к ним в карман и пытаться проверить паспорт. Нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей", - написал он в своем телеграм-канале.