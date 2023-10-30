Минздрав Дагестана сообщил о раненых в аэропорту Махачкалы

В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы есть раненые, им оказывается помощь. Об этом сообщает минздрав Дагестана в Telegram-канале.

Число пострадавших и степень тяжести полученных ими травм уточняются, рассказали ТАСС в региональном ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля.