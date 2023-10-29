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Росавиация: Аэродром Махачкалы освободили от несанкционированно проникший на объект посторонних

Аэродром Махачкалы освобожден от несанкционированно проникших на объект посторонних, сообщила Росавиация.

Аэродром в Махачкале освободили от посторонних
© РИА Новости

Росавиация также информировала, что авиагавань закрыта на прием воздушных судов с 21.40 29 октября до – предварительно – 02.59 06 ноября, передает РИА «Новости».

Главное управление МВД по СКФО заявило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности. СК возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков.

Правительство Дагестана: Ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем

Ранее власти Дагестана заявили о контроле над ситуацией в аэропорту Махачкалы и призвали жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала-Каспийск.

Ранее Росавиация временно закрыла аэропорт Махачкалы на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон воздушной гавани.

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