Правительство Дагестана: Ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем
Ситуация в воздушной гавани Махачкалы находится под контролем, заявили в правительстве республики, комментируя произошедшее вечером 29 октября. Отмечается, что на место инцидента прибыли представители силовых ведомств.
"Правительство Республики Дагестан сообщает, что ситуация находится под контролем, силовые службы работают на месте, - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале регионального кабмина. - Рекомендуем лицам, нарушившим порядок работы режимного объекта не продолжать противозаконные действия и не препятствовать работе сотрудников аэропорта".
Жителей республики попросили не поддаваться на провокации деструктивных групп и не создавать в обществе панические настроения.
В связи с инцидентом движение по трассе Махачкала-Каспийск (республиканский аэропорт размещен в Каспийске - прим.ред.) временно ограниченно.
Напомним, толпа местных жителей прорвалась на взлетную полосу аэропорта, когда в Махачкалу прибыл самолет из Тель-Авива. В Росавиации заявили о временном закрытии аэропорта.
"В связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет, - отмечается в сообщении ведомства. - Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы".
По итогам массовых беспорядков на территории аэропорта Махачкалы возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СКФО.