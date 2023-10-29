Правительство Дагестана: Ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем

"В связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет, - отмечается в сообщении ведомства. - Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы".