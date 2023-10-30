Минздрав Дагестана: больше 20 человек пострадали в аэропорту Махачкалы

Больше 20 человек пострадали в результате инцидента в аэропорту Махачкалы в результате беспорядков. Об этом сообщается в Telegram-канале минздрава Дагестана.

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"Лечением 10 пострадавших в результате инцидента в аэропорту Махачкалы заняты медики республиканских стационаров. Пострадавшие [в состоянии] средней степени тяжести и тяжелые", - сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что двое человек в крайне тяжелом состоянии. Также ранения получили свыше 10 человек, которые с легкими травмами обратились за помощью в больницу амбулаторно. Вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, заявляя о намерении "вычислить евреев". Позже Росавиация сообщила, что махачкалинскую воздушную гавань освободили от протестующих.