Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы в поисках евреев. По данным канала, агрессивно настроенные люди выкрикивают антисемитские лозунги.

Прибывшие вламываются в каждое помещение, их не менее сотни.

До этого силовики объявили усиление в аэропорте Махачкалы, однако не стали препятствовать насильственным «проверкам» документов прибывающих со стороны собравшихся с целью «вычислить евреев». Собравшиеся заявляют, что не допустят беженцев из Израиля в республику из-за жестоких обстрелов сектора Газа.

28 октября в Карачаево-Черкессии прошел митинг против прибытия беженцев из Израиля на Северный Кавказ. Несколько десятков участников митинга были задержаны за нарушение установленного порядка проведения демонстраций.

26 октября глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в мечетях республики проходят массовые Тахаджуд-намазы в поддержку Палестины. По его словам, мусульмане просят Аллаха «избавить палестинский народ от сионистского произвола».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.