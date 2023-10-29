В ДНР найдена убитой семья из девяти человек

В Волновахе в Донецкой народной республике (ДНР) правоохранительные органы обнаружили убитой семью из девяти человек, сообщает пресс-служба СКР по региону. Согласно данным следователей, в одном из частных домов были обнаружены тела девятерых людей, включая двух детей, умерших от выстрелов.

По информации источников «РЕН-ТВ», тела погибших были обнаружены в спальнях, размещенных в разных комнатах. Все погибшие, по предварительной информации, являются членами одной семьи. Начато уголовное расследование.