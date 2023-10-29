Огонь с резервуара в Коми перекинулся на соседний, заполненный нефтью
Огонь с резервуара временного содержания нефтепродуктов в Усинском районе Республики Коми перекинулось на соседний, заполненный нефтью.
Об этом сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич.
«Возгорание перекинулось на соседний резервуар, в котором есть нефть», — написала она в Telegram.
Киселевич уточнила, что второй резервуар заполнен нефтью на высоту от 5-7 м.
Ранее стало известно, что один человек пострадал при взрыве нефтяного резервуара в Коми.