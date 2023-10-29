Появилось видео пожара в еврейском центре в Нальчике
В Нальчике подожгли еврейский культурный центр, видео произошедшего публикует Telegram-канал Baza. По сообщениям местных жителей, неизвестный закинул в строящееся здание центра горящие покрышки.
В канале отметили, что на стенах здания появилась надпись «смерть яхудам». «Яхуд» — по-арабски еврей.
24 октября протестующие в палестинском городе Рамалла сожгли портрет президента Франции Эммануэля Макрона. Отмечалось, что палестинцы осудили его визит в Израиль и потребовали прекратить бомбардировки сектора Газа.
Ранее девять человек были задержаны у здания посольства Израиля в Москве, они принимали участие в акции в поддержку жителей сектора Газа. Протестующие пришли к израильскому посольству с плакатами, на которых были размещены фотографии погибших и последствия ударов по региону. Манифестанты скандировали: «Палестина, мы скорбим». Участники акции были доставлены в отдел полиции, где на них составили протоколы по статье о нарушении установленного порядка организации и проведения митингов.
До этого протестующие подожгли здание посольства Израиля в столице Бахрейна Манаме. Сотрудники дипмиссии не пострадали, поскольку за некоторое время до нападения были эвакуированы из арабской страны.