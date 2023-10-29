Ранее девять человек были задержаны у здания посольства Израиля в Москве, они принимали участие в акции в поддержку жителей сектора Газа. Протестующие пришли к израильскому посольству с плакатами, на которых были размещены фотографии погибших и последствия ударов по региону. Манифестанты скандировали: «Палестина, мы скорбим». Участники акции были доставлены в отдел полиции, где на них составили протоколы по статье о нарушении установленного порядка организации и проведения митингов.