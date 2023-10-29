В Коми взорвался нефтяной резервуар

В Коми взорвался резервуар для временного хранения нефти. Об инциденте сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич.

Взрыв произошел в воскресенье под Усинском, около поселка Верхнеколвинск. Пострадал один человек.

«Предположительно произошла детонация остаточных газов», – написала Киселевич в Telegram-канале.

По её данным, резервуар был пустой, без нефти. Рабочие очищали его, когда произошел инцидент. Утечек и загрязнения местности нет.

Министр добавила, что резервуар является объектом ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз».