Сотрудника реабилитационного центра обвинили в изнасиловании школьницы

В Петербурге сотрудника реабилитационного центра для наркозависимых подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

С заявлением в полицию 28 октября обратился отец 14-летней школьницы, мужчина сообщил, что куратор группы анонимных наркоманов, который работает в реабилитационном центре, надругался над его дочерью.