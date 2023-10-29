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Сотрудника реабилитационного центра обвинили в изнасиловании школьницы

В Петербурге сотрудника реабилитационного центра для наркозависимых подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сотрудника реабилитационного центра обвинили в изнасиловании школьницы
© РИА Новости

С заявлением в полицию 28 октября обратился отец 14-летней школьницы, мужчина сообщил, что куратор группы анонимных наркоманов, который работает в реабилитационном центре, надругался над его дочерью.

По словам мужчины, речь идет как минимум о двух эпизодах изнасилования, злоумышленник растлевал ребенка в своей машине возле станции метро "Рыбацкое". Предполагаемого насильника объявили в розыск.

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