В Крыму два человека погибли при обрушении балкона

В Крыму из-за несогласованного ремонта обрушился балкон многоквартирного дома. Погибли два человека, еще один получил травмы. Об инциденте сообщает региональное следственное управление.

ЧП произошло вечером в субботу. Рухнул балкон на шестом этаже дома 78в-2 в городе Щелкино.

«Погибли находящиеся там 44-летняя женщина и 55-летний мужчина», – сообщили следователи.

Еще одна женщина успела зацепиться при падении за арматуру. Она получила травмы и сейчас находится в больнице.

По предварительным данным, жильцы решили положить на балконе новую плитку и застеклить его. В ходе ремонтных работ мужчина срезал пожарную лестницу, соединяющую балконы и являющуюся их опорой, после чего произошло обрушение.

Опубликовано видео с места происшествия.