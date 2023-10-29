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Ребенку пробили голову в нижегородском кафе

Из кафе в Нижнем Новгороде госпитализировали ребенка с разбитой головой, в него прилетел стакан, который бросила одна из посетительниц. Об этом сообщается в Telegram-канале "Нижний N 1".

Ребенку пробили голову в нижегородском кафе
© Газета.Ru

Инцидент произошел в кафе в Сормове, две нетрезвые компании начали выяснять друг с другом отношения. В какой-то момент одна из посетительниц бросила стакан в сторону оппонентов, он попал в голову маленькому мальчику.

Ребенку потребовалась медицинская помощь, его экстренно госпитализировали. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

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