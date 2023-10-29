В Красноярском крае вынесли приговор серийному похитителю шин с грузовиков

В Красноярском крае суд вынес приговор 46-летнему жителю краевого центра, который похищал колеса с большегрузного транспорта. Об этом сообщает "МВД Медиа".

Следователи установили, что вместе с 56-летнем приятелем мужчина украл 20 шин с припаркованных вдоль дорог грузовиков. В Енисейском районе и селе Казачинское по ночам злоумышленники снимали шины с большегрузов с помощью домкрата, после чего сбывали их в шиномонтаже.