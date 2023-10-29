В Ленобласти младенец попал в реанимацию, упав с пеленального стола

Во Всеволожске четырехмесячная девочка получила тяжелые травмы после падения с пеленального столика. Об этом сообщает "78.ru".

© Газета.Ru

Инцидент произошел 28 октября во Всеволожске в квартире на Пушкинской улице, мать положила четырехмесячную дочь на пеленальный столик, ребенок упал на кафельный пол.

В тяжелом состоянии младенца госпитализировали в детскую больницу, за жизнь девочки борются врачи, у нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.