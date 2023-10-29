В поселке Новая Брянь совершили побег двое пациентов психоневрологического диспансера, где проходят принудительное лечение осужденные за тяжкие преступления. Об этом сообщается в Telegram-канале "Весь Улан-Удэ".

Побег пациентов попал на видео на кадрах ролика, который сняли очевидцы, двое мужчин перелезли через бетонный забор, ограждающий лечебное учреждение, и спокойно удалились в неизвестном направлении.

Одного из беглецов удалось задержать, второго разыскивает полиция. В психоневрологически диспансере в Новой Бряни находятся на принудительном лечение осужденные за тяжкие преступления.